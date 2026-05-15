Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu RAMS Park'ta görkemli bir şölenle doyasıya kutladı. Sarı-kırmızılılarda kutlamalarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 00:13
Galatasaray'da Okan Buruk'tan kutlamalarda iddialı açıklama!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluk kupasını RAMS Park'ta düzenlenen görkemli bir törenle kaldırdı. Sarı-kırmızılılarda kutlamalarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Bu şampiyonluk kutlaması her şeye değer. Burada bir kez daha anlıyorsunuz ne kadar önemli bir şey yaptığınızı. Bir senenin emeği var. Büyük Galatasaray taraftarına, başkanımız Dursun Özbek'e, yönetim kuruluna, futbolcularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu sevinci taraftarımıza yaşattık. Hedef 27, hedef üst üste 5. şampiyonluk. Bunun için çalışmalara başlayacağız.

