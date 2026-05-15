Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa konusunda flaş açıklama!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 22:36 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 22:49
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Bence güzel bir maç oldu. Hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek biraz zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Beklemedik bir durum değil bu. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Bir hedef koymuştuk, onu kaybettik ve bu da oyunculara yansıdı. Ondan sonra konsantrasyon zorlaştı. Bugün de öyle oldu. İlk yarıda ortada bir takım yoktu. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım. İkinci yarıda takım toparlandı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum ligin son maçı olmasından dolayı.

İSTİFA KONUSU HAKKINDA...

Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden şu anda bu konuları konuşmak istemiyorum. İnşallah devam edersek bu konuları konuşuruz.

