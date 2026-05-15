Bilal Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali her yıl özlenen bir festival haline geldi

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 21:26

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 21 - 24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 8. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen lansmanda açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "Bı yıl 8'incisini düzenlediğimiz Etnospor Kültür Festivali her yıl özlenen ve beklenen bir festival haline hamdolsun ki geldi. Etnospor Birliği olarak kurulduğumuz günden bu yana geleneksel sporlarımızı bir sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.