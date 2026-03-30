Fenerbahçe genç yeteneğin transferini 10 milyon Euro'ya bitirecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak Hollanda'dan getirilmesi beklenen o genç yetenek için kulübünün istediği rakam belli oldu. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Kanarya'da saha içerisinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Gelecek sezon için kanat hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yönetici Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya giderek, NEC Nijmegen'in 21 yaşındaki futbolcusu Sami Ouaissa'yı yerinde izledi.
Sabah'ın haberine göre; genç oyuncu, performansıyla tam not alırken transfer için önümüzdeki günlerde somut adımların atılacağı belirtildi.
NEC Nijmegen'in beklentisinin ise 10 milyon Euro bonservis bedeli olduğu kaydedildi.
Fas asıllı Hollandalı oyuncu, Roda JC Kerkrade kulübünün altyapısından yetişti.
31 Ocak 2024 yılında ise NEC Nijmegen'e transfer oldu. 65 maçta görev yaparken 15 gol ve 6 asistle oynadı.
3 kez de Hollanda U21 Milli Takımı'nın formasını terletti.
