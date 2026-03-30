Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aykut Kocaman konuşuyor | CANLI

Aykut Kocaman konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmış sarı-lacivertli ekibin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Kocaman'ın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 20:16 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 20:18
Aykut Kocaman konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapmış sarı-lacivertli ekibin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, A Spor'da Gündem Özel programında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE AYKUT KOCAMAN'IN AÇIKLAMALARI

Ender Bilgin: "Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?"

Aykut Kocaman: "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı. Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim."

"İstanbulspor eğer TMSF'ye kalmasaydı, hala İstanbulspor'da devam edebilirdim."

"BU GALATASARAY İYİ DEĞİL!"

"Galatasaray'ın ortalaması şu an 2.46! Ki bu Galatasaray iyi değil! Şampiyonluk puanı önceden 75'lerdeydi. Bu rakamlar, artık başka bir ligin oynandığını gösteriyor. Son 4 yıldır böyle."

