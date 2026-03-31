Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu Avrupa'dan pek çok takımın yakından takip ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 10:04
Fenerbahçe, milli ara öncesi son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle milli araya moralli bir şekilde girmişti.
Fenerbahçe'de diğer yandan Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan dev derbinin hazırlıkları sürüyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu zorlu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.
Beşiktaş derbisi Fenerbahçe için hayati önem taşırken diğer yandan Kanarya'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Avrupa'dan çok sayıda kulübün peşinde olduğu Malili oyuncu için Fenerbahçe'nin istediği bonservis netlik kazandı.
Sabah'ın haberine göre; başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp, futbolcuyu yakından takip ediyor. Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro seviyesindeki maaşı, potansiyeline göre düşük bulunurken bu durum taliplerin sayısını artıran önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor.
Rusya'dan da bazı kulüplerin de futbolcuyu izlediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan aldığı genç futbolcu için yönetimin beklentisi ise 25 milyon euro bandında.
FİYATININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
23 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi halinde fiyatının yükseleceği düşünülüyor. Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta forma şansı buldu. Malili kanat oyuncusu bu süreçte 10 gol ve 9 asist üretti.
Nene'nin sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.