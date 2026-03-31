Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncuyu Avrupa'dan pek çok takımın yakından takip ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 10:04
Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Fenerbahçe, milli ara öncesi son olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etmişti. Kanarya bu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle milli araya moralli bir şekilde girmişti.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de diğer yandan Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynanacak olan dev derbinin hazırlıkları sürüyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu zorlu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Beşiktaş derbisi Fenerbahçe için hayati önem taşırken diğer yandan Kanarya'da transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Avrupa'dan çok sayıda kulübün peşinde olduğu Malili oyuncu için Fenerbahçe'nin istediği bonservis netlik kazandı.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Sabah'ın haberine göre; başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp, futbolcuyu yakından takip ediyor. Nene'nin yıllık 1 milyon 500 bin euro seviyesindeki maaşı, potansiyeline göre düşük bulunurken bu durum taliplerin sayısını artıran önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Rusya'dan da bazı kulüplerin de futbolcuyu izlediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 18 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan aldığı genç futbolcu için yönetimin beklentisi ise 25 milyon euro bandında.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

FİYATININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

23 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi halinde fiyatının yükseleceği düşünülüyor. Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta forma şansı buldu. Malili kanat oyuncusu bu süreçte 10 gol ve 9 asist üretti.

Transferde büyük piyango! Fenerbahçeli futbolcu için sıraya girdiler

Nene'nin sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
