KOSOVA-TÜRKİYE maçı canlı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, tarihin en kritik sınavlarından birini Kosova karşısında verecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde, 24 yıllık hasreti dindirmek için sahaya çıkacak olan Bizim Çocuklar, sadece bir futbol maçını değil, çeyrek asırlık bir rüyayı gerçeğe taşıyan köprüyü inşa etmek için galibiyet arayacak. Hata payı olmayan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmamız halide, Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen, dünya futbolunun en büyük turnuvasına al bayrağımız işlenecek. 2002'den bu yana süren özlemi dindirmek ve Türk halkına bayram sevinci yaşatmak isteyen Millilerimiz için tüm Türkiye tek yürek oldu. Priştine semalarında yankılanacak İstiklal Marşı, 24 yıllık hasretin son bulacağı o kutlu yürüyüşün en gür sesi olacak. İşte Kosova-Türkiye maçından son notlar!

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Kosova-Türkiye maçı 31 Mart Salı günü oynanacak. Kazanan tarafın adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıracağı tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede hata payı yok.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlı ekibimizin kaderini belirleyecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu final maçı, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nın ev sahipliği yapacağı tarihi mücadele için nefesler tutuldu.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Milyonların ekran başına kilitleneceği bu kritik randevu, şifresiz yayınla tüm Türkiye'ye ulaşacak. Büyük final heyecanı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kosova: A. Muric, Dellova, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hajdari, Rexhbecaj, Muslija, Hodza, Asllani, Muriqi.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Samet, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Barış, Kerem.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Dev finalde adaleti sağlaması için UEFA tarafından dünyanın en güvenilir hakemlerinden biri atandı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver, Priştine'deki bu zorlu müsabakada düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak. Michael Oliver, son olarak Türkiye'nin Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

24 yıllık hasretin bitmesine, o büyük rüyanın gerçekleşmesine artık sadece 90 dakika kaldı! Romanya engelini aşan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası biletini cebine koymak için Kosova deplasmanında çıkacağı tarihi maç, tüm Türkiye tek yürek olup millileri desteklesin diye şifresiz yayınlanacak. Play-off final heyecanı, yayın haklarını elinde bulunduran TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'ndan yapılacak bu tarihi yayını herhangi bir platform üyeliğine gerek duymadan, televizyonları başından kesintisiz bir şekilde takip edebilecekler.

KOSOVA İLE 4'ÜNCÜ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı 4-3 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, Kosova ile 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 2'si resmi, 1'i dostluk maçı olmak üzere rakibiyle toplamda 3 maçta karşı karşıya gelen Türkiye, söz konusu maçların tamamında sahadan galip ayrılmayı başardı. Türkiye; 12 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. İki ülke arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı ise Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması gerekçesiyle değerlendirmede yer almadı.

24 YILLIK HASRETE SON

Bugüne kadar Dünya Kupası'na 3 kere gitme hakkı elde eden Türkiye, turnuvada 2 kez boy gösterdi. 1950, 1954 ve 2002 yıllarında turnuvaya katılma hakkı elde eden Türkiye, 1950 yılında finansal sebeplerden dolayı turnuvada boy göstermemişti. 1954 yılında grup aşamasında kupaya veda eden Türkiye, organizasyondaki en büyük başarısını 2002 yılında elde etti. 2002 yılında Şenol Güneş önderliğinde Dünya üçüncüsü olan Ay-yıldızlılar, daha sonra ise bu organizasyona katılma hakkı elde edemedi. Türkiye, 2002 yılında da play-off oynayarak Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etmişti.

KOSOVA'DA TANIDIK İSİMLER

Türkiye'nin play-off finalinde rakip olacağı Kosova'da birçok tanıdık isim yer alıyor. Corendon Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti'nin yanı sıra Beşiktaş forması giyen Milot Rashica da ülkesinin başarısı için ter dökecek. Ayrıca daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'da görev yapmış Arijanet Muric, bir dönem Hatayspor'un kalesini koruyan Visar Bekaj ile Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de görev almış Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyiyor.

STADYUMUN İSİM BABASI FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Kosova'nın başkenti Priştine'deki karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kosovalı eski futbolcu olan Fadil Vokrri, 1990-92 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla boy göstermişti. Vokrri; 2018 yılında, 57 yaşında hayatını kaybetti.

MİLLİLERİN 649. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

6-1'LİK GALİBİYET DEĞERLENDİRİLMEDİ

Milliler, 648 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 31'İNCİ SINAV

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 31'inci sınavını Kosova karşısında verecek. İtalyan teknik adam yönetiminde 23'ü resmi, 7'si özel 30 maça çıkan milliler, 17 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 54 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

"24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, uzun süredir bekledikleri hayali gerçekleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Görevde olduğu 2,5 yılı özetleyerek sözlerine başlayan Vincenzo Montella, oyuncularını "gerçek adamlar" olarak tanımlarken, onlara duyduğu güvenin sonuç ne olursa olsun değişmeyeceğini vurguladı. Türkiye'de gördüğü sevgiyle kendisini artık "yüzde 110 Türk gibi" hissettiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, Hırvatistan galibiyetiyle başlayan bu yolculukta FIFA sıralamasında 42. basamaktan 25. sıraya yükselmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Ay-yıldızlı formanın arkasında sadece isimlerin değil, koca bir milletin ve çocukların hayallerinin yazdığının bilincinde olduklarını söyleyen Montella, "Evlatlarım" dediği futbolcularıyla birlikte 24 yıllık hasreti bitirmek için sahada birbirleri adına savaşacaklarını ilan etti.

"GÜÇLÜ YÖNLERİNİ TÖRPÜLEMEYİ BİLİYORUZ"

Rakip Kosova'nın taktiksel kurgusu olan, komple bir takım olduğunu belirten Montella, finalin zorluk derecesine dikkat çekti. 24 yıl önce birçok oyuncusunun henüz doğmadığını hatırlatan tecrübeli hoca, geçmişin yükünü oyuncularına bindirmek istemediğini ve onların sadece kendi özelliklerini sahaya yansıtarak "kafa rahatlığıyla" oynamalarını beklediğini ifade etti. Kosova'nın savunma ve baskı kurgularına karşı özel planlar hazırladıklarını ve rakibin güçlü yönlerini nasıl etkisiz hale getireceklerini bildiklerini söyleyen Montella, muhtemel grup rakipleri olan ABD, Paraguay ve Avustralya'yı şu an için hiç düşünmediklerini, tüm konsantrasyonlarının sadece bugünkü 90 dakika olduğunu vurguladı.

"TIRNAKLARIMIZLA KAZIYARAK GELDİK"

A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Priştine'deki tarihi final öncesi yaptığı açıklamalarda bu karşılaşmayı "kariyerinin en önemli maçı" olarak nitelendirirken, 24 yıllık hasreti dindirmek için kalplerini sahaya koyacaklarını vurguladı. 2002 yılında kazanılan dünya üçüncülüğünün hayalleriyle büyüdüklerini belirten tecrübeli kaptan, Kosova'nın geçiş oyununda tehlikeli bir takım olduğunu ancak Ay-Yıldızlı ekibin tırnaklarıyla kazıyarak geldiği bu noktada hata yapmayacağını ifade etti. Takım içindeki bağın dışarıdan gelen spekülasyonlarla sarsılamayacak kadar güçlü olduğunu söyleyen Hakan, Dünya Kupası vizesi almaları durumunda 2002 kadrosundaki efsane ağabeylerini de yanlarında Amerika'ya götürmek istediğini dile getirdi. Gurbetçi oyunculara "kalbinizin sesini dinleyin" çağrısı yapan Çalhanoğlu, mücadelede sadece teknik kalitenin değil, karakter ve inancın kazananı belirleyeceğini söyleyerek tüm Türkiye'ye galibiyet mesajı verdi.

"KOSOVA'YA YÜZDE 50 ŞANS"

Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, 2026 Dünya Kupası biletinin sahibini belirleyecek final öncesinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi dünya çapında yıldızlara sahip çok güçlü bir ekip olduğunu vurguladı. Finale bileklerinin hakkıyla geldiklerini ve şansları yarı yarıya gördüğünü belirten Foda, Türkiye'nin kısa pas oyununa karşı savunma önlemlerini aldıklarını ve topu kazandıkları anda hızlı hücumlarla sonuç aramayı hedeflediklerini ifade etti. En büyük avantajlarının Priştine'deki coşkulu taraftar desteği olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, uzatmalar ve penaltılar dahil her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarının altını çizdi. Türkiye'de uzun yıllar forma giyen golcü Vedat Muriç ise milli duyguların ön planda olduğunu hatırlatarak, Ay-Yıldızlı ekipteki arkadaşlarına saygı duyduğunu ancak Kosova'yı Dünya Kupası'na taşımak için sahada her şeylerini vereceklerini dile getirdi.