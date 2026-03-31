CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague EuroLeague'de 35. hafta maçları yapılacak!

Basketbol EuroLeague'de 35. hafta heyecanı 1 Nisan'da başlıyor. Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında kritik bir maça çıkarken, Anadolu Efes ise Maccabi Rapyd ile Sırbistan'da karşılaşacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 14:21 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 14:25
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 35. hafta heyecanı 1 Nisan'da oynanacak tek maçla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 35. hafta maçları, 1 Nisan'da, 2 Nisan Perşembe ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak.

Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Anadolu Efes ise İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd'e Sırbistan'da konuk olacak.

EUROLEAGUE'DE 35. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

1 Nisan:

20.00 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

2 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Barcelona (İspanya)

20.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-AS Monaco (Fransa)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Anadolu Efes

3 Nisan Cuma:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Olimpiyakos (Yunanistan)

21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

21.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

Yapay zekadan milli maçımız için flaş tahmin!
Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan 5G'ye geçişi açıkladı: "Her alanda gümbür gümbür geliyoruz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'da Samsunspor mesaisi! Konyaspor'da Samsunspor mesaisi! 15:03
Mike Tyson'ın yeni maçı resmileşti! Mike Tyson'ın yeni maçı resmileşti! 14:44
EuroLeague'de 35. hafta! EuroLeague'de 35. hafta! 14:21
Gençlerbirliği'nin kampı sona erdi! Gençlerbirliği'nin kampı sona erdi! 14:16
Göztepe geri sayıma geçti! Göztepe geri sayıma geçti! 14:10
Kosova-Türkiye maçından son notlar! Kosova-Türkiye maçından son notlar! 13:55
Daha Eski
Ahmet Mete yüzmede tarih yazdı! Ahmet Mete yüzmede tarih yazdı! 13:55
F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük müjde! F.Bahçe'ye derbi öncesi büyük müjde! 13:54
ÇBK Mersin avantaj peşinde! ÇBK Mersin avantaj peşinde! 13:50
İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun hedefi! İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun hedefi! 13:42
F.Bahçe'den sol bek harekatı! F.Bahçe'den sol bek harekatı! 12:40
Yapay zekadan milli maçımız için flaş tahmin! Yapay zekadan milli maçımız için flaş tahmin! 12:39