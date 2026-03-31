Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Gitmeye can atıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dünya devinin sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusuna talip olduğu ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 12:28
Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ARCHIE BROWN, ATLETICO'YU İSTİYOR
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Archie Brown için Atletico Madrid'in devreye girdiği ortaya çıktı.
İngiliz sol bekin de İspanyol yetkililerle görüşme halinde olduğu ve sezon sonunda sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak Atletico'ya gitmek istediği öğrenildi.
BEKLENTİ 15-20 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Archie için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis bekliyor.
Archie Brown, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 31 maçta 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.
