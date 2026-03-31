Dünya devlerinden Beşiktaş'ın ilgilendiği oyuncuya kanca!

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Beşiktaş'ın talip olduğu Mert Kömür'ü birçok kulüp izliyor. Augsburg forması giyen Türk asıllı Kömür, 10 numara pozisyonun yanı sıra santrfor ve merkez orta saha olarak da görev alabiliyor. Genç oyuncu vermiş olduğu röportajda Türkiye'de favori kulübünün Beşiktaş olduğunu açıklamıştı. TFF'nin de oyuncuyu A Milli Takım'a kazandırmak için harekete geçtiği iddiaları gündeme gelmişti.

Sky Sport'un haberine göre; 20 yaşındaki oyuncu için Milan, Napoli, PSV ve Porto devreye girdi.

Almanya U-21 Milli Takımı oyuncusu olan Mert Kömür, bu sezon Augsburg formasıyla Bundesliga'da 2 gol ile 3 asist kaydetti.

