Okan Buruk'tan Mauro Icardi için kritik karar! Trabzonspor maçında...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev maçta Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Victor Osimhen'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'tan bu karşılaşma öncesi Mauro Icardi ile ilgili flaş karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:05Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:08
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda zorlu maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu sezonu mutlaka şampiyonlukla tamamlamak isteyen Cimbom için bu kritik karşılaşma büyük önem taşıyor.
Cimbom'da Trabzonspor deplasmanında Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak.
Osimhen'in karşılaşmada yer almayacak olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un forvet hattı için nasıl bir seçim yapacağı merak konusu haline geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre normalde bu konu tartışmaya açık olmayacaktı. Fakat Icardi'nin çocukları ile görüşmek için ülkesine gitmesi ve 10 gündür idman yapmaması akıllarda soru işaretleri bıraktı.
Okan Buruk'un ise Mauro Icardi'den maksimum performans beklediği ve Osimhen'in yokluğunda Icardi'yi kaybetmek istemediği vurgulandı.
Bu doğrultuda kritik karşılaşmada Arjantinli yıldızın forma giymesi bekleniyor.