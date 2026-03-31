Kosova'da büyük skandal! A Milli Takımımıza havai fişekli saldırı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde TSİ 21.45'te Kosova ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi ay-yıldızlıların kaldığı otele çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.
Kosovalı taraftarlar, milli takımımızın yer aldığı otele havai fişekli saldırı düzenledi. Yapılan saldırı kameralara yansırken, otel çevresinde güvenlik önlemi alınmaması dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
No sleep for the Turkiye footballers — fireworks are being set off outside the hotel where they're staying ahead of the final against Kosova. pic.twitter.com/5HGuGEk4hy— Dardan 🇦🇱🇽🇰 (@dardanian01) March 30, 2026