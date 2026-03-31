Kocaelispor'da Dijksteel, RAMS Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor

Kocaelispor'un Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, RAMS Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin istediği her mevkide forma giymeye hazır olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 16:35
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Kocaelispor'un oyuncusu Anfernee Dijksteel, teknik heyetin görev vereceği her mevkide oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, milli arayı ve Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

ANFERNEE DİJKSTEEL: "HOCAMIZ BİZİ NEREDE OYNATIRSA ORADA OYNARIM"

Milli maç arasının takım için toparlanma fırsatı olduğunu belirten Dijksteel, "Şu an hepimiz buradayız ve önümüzdeki maça hazırlanacağız. Tabii milli takımda olmak bir gurur, bir onur herkes için. Bizim milli takım olarak bir hedefimiz vardı. Ancak maalesef bunu başaramadık. Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Başakşehir'le ilgili çalışmalarımıza da başladık. Onların zayıf ve güçlü yanlarına bakıyoruz. İyi bir performans sergilememiz gerek. Ben aslında hocamız bizi nerede oynatırsa orada oynarım. Çünkü bir savunma oyuncusu olarak benim için çok fark etmiyor nerede oynadığım" diye konuştu.

Antrenman sırasında Tüpraş İlkokulu öğrencileri, ellerinde davulla sahaya inerek, Kocaelispor için besteledikleri şiiri okudu.

