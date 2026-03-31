A Milli Futbol Takımı

Kosovalı işletmeciden anlamlı davranış! "1999'da siz borcunuzu ödediniz"

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Türk taraftarlar, Kosova'ya giderek A Milli Takımımızı yalnız bırakmadılar. Kosovalı bir işletmecinin yapmış olduğu o anlamlı davranış ise gündem oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 16:40
Kosovalı işletmeciden anlamlı davranış! "1999'da siz borcunuzu ödediniz"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam oynanacak Kosova-Türkiye mücadelesi öncesi Priştine'de heyecan artıyor.

Başkent Priştine'de bulunan Qendra Meydanı'nda toplanan Türk ve Kosovalı taraftarlar, forma ve atkılarıyla maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor başta olmak üzere birçok takımın formasıyla A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde toplanan Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

Kosovalı bir işletmeci ise açtığı pankartla Türk taraftarların ücretsiz çay ve kahve alabileceğini duyurdu. Kafe sahibi işletmecinin hazırladığı pankartın üzerinde, "Bugün rakibiz ama her zaman dostuz. Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." ifadeleri yer aldı.

