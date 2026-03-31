Galatasaray'ın kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo'da flaş gelişme!
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, dev kulübün Zaniolo'ya olan ilgisini açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 17:06
İTALYAN DEVİNDEN BÜYÜK İLGİ
Tutto Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi Milan, Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. Udinese'nin ise İtalyan yıldızı 10 milyon euro karşılığında transfer etmek istediği ancak takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair belli bir karar alınmadığı haberde belirtildi.
26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 28 maçta 6 gol ile 6 asistlik skor katkısı verdi.
