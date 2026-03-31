Haberler A Milli Futbol Takımı CANLI | Kosova Türkiye maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

CANLI | Kosova Türkiye maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

TV8 Kosova Türkiye maçı canlı izle HD aramaları hız kazandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, TV8 HD canlı yayın ile milli heyecanı kesintisiz izleyebilecek. Maç öncesinde muhtemel 11’ler de merak edilen konular arasında yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 16:19
CANLI | Kosova Türkiye maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Kosova Türkiye maçı canlı anlatım için tıklayın!

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda en kritik sınavına çıkıyor! A Milli Takımımız, play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev randevuda kazanan taraf, adını Dünya Kupası finallerine yazdıracak. Futbolseverler şimdiden "Milli maç saat kaçta?", "Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, TV8 canlı izle linki nerede?" sorularına yanıt arıyor. İşte Priştine'den canlı yayınlanacak tarihi maçın tüm detayları...

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı olan Kosova-Türkiye mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek bu tarihi karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ VE HD İZLE)

Milli heyecan, tüm Türkiye'de olduğu gibi yine şifresiz ve HD kalitesinde ekranlara gelecek. Maçı televizyondan TV8 üzerinden şifresiz izleyebileceğiniz gibi, TV8'in resmi internet sitesi ve Exxen dijital platformu üzerinden de canlı takip edebilirsiniz.

Kanal: TV8

Dijital Platform: Exxen

Başlangıç Saati: 21.45

TV8 HD FREKANS BİLGİLERİ

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12356 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (H - Horizontal)
  • Sembol Oranı: 7100
  • FEC: 2/3

TV8 SD FREKANS BİLGİLERİ

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12346 MHz
  • Polarizasyon: Yatay (H - Horizontal)
  • Sembol Oranı: 9600
  • FEC: 5/6

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Play-off final heyecanı, yayın haklarını elinde bulunduran TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'ndan yapılacak bu tarihi yayını herhangi bir platform üyeliğine gerek duymadan, televizyonları başından kesintisiz bir şekilde takip edebilecekler.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI CANLI, HD İZLEME LİNKİ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KOSOVA: A. MURIC, DELLOVA, HAJRIZI, VOJVODA, GALLAPENI, HAJDARI, REXHBECAJ, MUSLIJA, HODZA, ASLLANI, MURIQI

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ABDÜLKERİM, SAMET, FERDİ, İSMAİL, HAKAN, ARDA, KENAN, BARIŞ, KEREM

MİLLİLERİN 649. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

G.Saray'dan orta saha harekatı! A. Madrid'in yıldızı...
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin'e destek veren Guardiola'ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan 5G'ye geçişi açıkladı: "Her alanda gümbür gümbür geliyoruz"
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
Yapay zekadan milli maçımız için flaş tahmin!
