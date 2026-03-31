CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa arenasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor! BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, kendi saha ve seyircisi önünde Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor. Yarı finale yükselecek takımın belirleneceği bu kritik eşleşmede basketbolseverler "Beşiktaş Bahçeşehir maçı ne zaman?", "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "GAİN şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme linki...

BEŞİKTAŞ - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup çeyrek final müsabakası olan Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan zorlu mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BAHÇEŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev eşleşme, dijital platform GAİN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Yayın Türü: Üyelik kapsamında dijital yayın.

YARI FİNAL YOLUNDA KRİTİK EŞİK

Tek maç eleme usulüne göre oynanan EuroCup çeyrek finallerinde, bu akşamki müsabakayı kazanan taraf doğrudan yarı finale yükselecek. Beşiktaş, taraftar desteğiyle saha avantajını kullanmak isterken; Bahçeşehir Koleji deplasmanda galip gelerek adını son 4 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

🦅 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar🏆 BKT EuroCup ⁰⚔️ Yarı Final Serisi İlk Maçı 🆚 Bahçeşehir Koleji ⏰ 20.00📍 Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi📺 TRT Spor pic.twitter.com/xQIzpGbtcv — Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) March 31, 2026