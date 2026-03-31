Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji maçı canlı izle aramaları hız kazandı. EuroCup çeyrek final karşılaşması, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanacak mücadele, kritik öneme sahip. Maçın tarihi ve saati açıklanırken, yayıncı kanal bilgisi de merak ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 16:18
Avrupa arenasında Türk derbisi heyecanı yaşanıyor! BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, kendi saha ve seyircisi önünde Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor. Yarı finale yükselecek takımın belirleneceği bu kritik eşleşmede basketbolseverler "Beşiktaş Bahçeşehir maçı ne zaman?", "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "GAİN şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme linki...

BEŞİKTAŞ - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup çeyrek final müsabakası olan Beşiktaş Fibabanka - Bahçeşehir Koleji maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan zorlu mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BAHÇEŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev eşleşme, dijital platform GAİN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

  • Platform: GAİN (Canlı Yayın)

  • Saat: 20.00

  • Yayın Türü: Üyelik kapsamında dijital yayın.

YARI FİNAL YOLUNDA KRİTİK EŞİK

Tek maç eleme usulüne göre oynanan EuroCup çeyrek finallerinde, bu akşamki müsabakayı kazanan taraf doğrudan yarı finale yükselecek. Beşiktaş, taraftar desteğiyle saha avantajını kullanmak isterken; Bahçeşehir Koleji deplasmanda galip gelerek adını son 4 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!
Zaniolo'ya dev talip!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Başkan Erdoğan 5G'ye geçişi açıkladı: "Her alanda gümbür gümbür geliyoruz"
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
G.Saray'dan orta saha harekatı! A. Madrid'in yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'ya dev talip! Zaniolo'ya dev talip! 17:06
"Kosova'yı küçümsemememiz gerek!" "Kosova'yı küçümsemememiz gerek!" 16:57
"Dünya Kupası'na gitmek zorundayız" "Dünya Kupası'na gitmek zorundayız" 16:41
Kosovalı işletmeciden anlamlı davranış! Kosovalı işletmeciden anlamlı davranış! 16:30
Baştürk: İnşallah Dünya Kupası'na katılacağız! Baştürk: İnşallah Dünya Kupası'na katılacağız! 16:19
Beşiktaş Bahçeşehir basketbol maçı canlı izle Beşiktaş Bahçeşehir basketbol maçı canlı izle 16:18
Daha Eski
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! 16:04
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam etti Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam etti 15:43
Napoli'de Lukaku şoku! Napoli'de Lukaku şoku! 15:42
G.Saray'dan orta saha harekatı! A. Madrid'in yıldızı... G.Saray'dan orta saha harekatı! A. Madrid'in yıldızı... 15:33
Konyaspor'da Samsunspor mesaisi! Konyaspor'da Samsunspor mesaisi! 15:03
TV8 CANLI İZLE! Kosova-Türkiye maçı canlı yayın TV8 CANLI İZLE! Kosova-Türkiye maçı canlı yayın 14:51