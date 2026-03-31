Göztepe, Gençlerbirliği maçına eksiklik yaşamadan çıkıyor!

Göztepe, Gençlerbirliği maçına eksiklik yaşamadan çıkıyor!

Süper Lig'de 4 Nisan Cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Göztepe'de sakatlıklar geride kaldı. Kaptan İsmail Köybaşı hariç tüm kadro hazır durumda. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 14:10
Göztepe, Gençlerbirliği maçına eksiklik yaşamadan çıkıyor!

Süper Lig'de uzun bir aranın ardından 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği'nin rakibi olacak Göztepe'de tüm oyuncuların form tutması teknik ekibi rahatlattı. Sakatlıklarını atlatan sağ kanat Arda Okan Kurtalan ve orta saha Efkan Bekiroğlu'nun da hazır hale geldiği sarı-kırmızılılarda kaptan İsmail Köybaşı dışında eksik kalmadı. Gençlerbirliği deplasmanının ardından çarşamba günü evinde Galatasaray ardından hafta sonu yine iç sahada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Göztepe, Avrupa yolunda 9 günde adeta kader sınavları verecek. Bir maçı eksik şekilde 43 puanla 6'ncı basamakta yer alan Göz-Göz, 6 maçlık kazanamama serisini de bitirmeye çalışacak.

Son olarak 31 Ocak tarihinde Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Göztepe, Konyaspor (D), Kayserispor, Eyüpspor ve Alanyaspor'la berabere kalıp Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'e yenildi. Göztepe bu sezon deplasmanlarda ise iyi bir grafik ortaya koydu. Dış sahada 13 müsabakaya çıkan Göztepe 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 19 puan topladı. Göztepe, Gençlerbirliği ile Ankara'da Süper Lig'de son olarak 2021-2022 sezonunda karşılaştı ve maçı 5-3 kaybetti. 1'inci ligde ise 2023-2024 sezonunda Gençlerbirliği'ne konuk olan Göztepe karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı da Göztepe 1-0 kazanmıştı.

