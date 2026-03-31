Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde İtalya deplasmanında!

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali ilk maçında 1 Nisan'da deplasmanda İtalya'nın Reale Mutua Fenera takımıyla karşılaşacak.
Torinoda'ki Palazzetto dello Sport Gianni Asti Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Romanya'nın CSO Voluntari takımını geçerek adını finale yazdırdı.
Ev sahibi ekip, Almanya'nın Dresdner SC ekibini saf dışı bırakarak Galatasaray Daikin'in rakibi oldu.
Rövanş müsabakası, 8 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.