Fenerbahçe'ye yeni sol bek! Archie Brown'un yerine..
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe önümüzde transfer sezonu için çalışmaları sürdürürken önceliğini sol bek pozisyonuna verdi. Sarı-lacivertli ekip sol beke Fas Milli Takımı'ndan o oyuncuyu düşünüyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 13:32
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Domenico Tedesco'nun düşündüğü isim ise Fas Milli Takımı'nın oyuncusu olarak belirtildi.
Eredivisie ekiplerinden Utrecht forması giyen Souffian El Karouani, Fenerbahçe'nin transfer listesinde başı çektiği aktarıldı.
25 yaşındaki oyuncunun bonservisini eline alacak olması transferi olası kılan faktörler arasında yer alıyor.
TRANSFERDE İKİ RAKİP VAR
El Karouani'nin Hollanda ekibinden transfer olmak gibi bir düşüncesi olmadığına haberde yer verildi. Fenerbahçe yönetiminin Faslı savunmacıyı imza parası ve yüksek yıllık ücretle ikna etme hedefinde olduğu belirtildi. Transferde ise sarı-lacivertlilerin en büyük rakipleri Porto ve Wolfsburg olarak belirtildi.
Faslı oyuncu bu sezon 3 gol ve 16 asistle iyi bir form yakaladı.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
