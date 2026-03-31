Fenerbahçe'de forvete beklenmedik aday! Herkes şaştı kaldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde öncelikli olarak forvet transferi yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, sarı-lacivertlilerin talip olduğu golcüyü duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:49
Fenerbahçe, bu sezon forvet rotasyonunda yer alan üç isimle yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferi karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a gönderildi.
Kanarya, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti ve Kolombiyalı golcü Rus ekibi Zenit'e transfer oldu.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Cenk Tosun'un da sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli futbolcu Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde üç forvetle yolların ayrılmasına karşın sadece Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif transfer edildi.
Yeni sezon öncesi forvet rotasyonuna en az 2 takviye yapması beklenen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
LOREN MORON'A KANCA
Yunan medyası, Fenerbahçe'nin Aris'te forma giyen İspanyol forvet Loren Moron ile ilgilendiğini iddia etti.
Haberde İspanyol golcünün Aris'ten ayrılmak istediğine vurgu yapılırken, Moron'un Suudi Arabistan, Katar ve MLS'ten gelen teklifleri reddettiğinin altı çizildi.
Loren Moron, bu sezon Aris formasıyla çıktığı 30 maçta 8 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 32 yaşındaki forvetin Yunan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.