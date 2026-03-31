Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kosova Türkiye maçı TV8 canlı izle | Kosova-Türkiye maçı saat kaçta?

Kosova Türkiye maçı TV8 canlı izle | Kosova-Türkiye maçı saat kaçta?

TV8 Kosova - Türkiye maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Futbolseverler, TV8 HD izle seçenekleriyle milli heyecana kesintisiz ortak olabilecek. Karşılaşma öncesi yayın bilgileri ve detaylar yakından takip ediliyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:54
Kosova Türkiye maçı TV8 canlı izle | Kosova-Türkiye maçı saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geliyor. "Tamam mı, devam mı?" niteliği taşıyan bu dev randevuda kazanan taraf doğrudan Dünya Kupası biletini cebine koyacak. Futbolseverler ise "Kosova-Türkiye maçı şifresiz mi?", "Milli maç hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte Priştine'de oynanacak tarihi maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası play-off final mücadelesi olan Kosova-Türkiye maçı, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Yarı finalde Romanya'yı eleyerek finale yükselen milliler, Kosova engelini de aşarak ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek dev turnuvada yer almayı hedefliyor.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Milli heyecan, her zaman olduğu gibi şifresiz ekranlarda olacak. Kosova-Türkiye maçı TV8 kanalından canlı ve naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı aynı zamanda dijital platform Exxen üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

MAÇIN HAKEMİ

Kritik mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise Dünya Kupası'na gidecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

KOSOVA: A. MURIC, DELLOVA, HAJRIZI, VOJVODA, GALLAPENI, HAJDARI, REXHBECAJ, MUSLIJA, HODZA, ASLLANI, MURIQI

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ABDÜLKERİM, SAMET, FERDİ, İSMAİL, HAKAN, ARDA, KENAN, BARIŞ, KEREM

Osimhen o maçta sahada olacağını söyledi!
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyon: Mustafa Bozbey ve 54 şüpheli gözaltında
Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! 09:49
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! 09:49
Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! 09:36
Kosova-Türkiye maçından son notlar! Kosova-Türkiye maçından son notlar! 09:31
Eczacıbaşı Dynavit ilk maçında mağlup! Eczacıbaşı Dynavit ilk maçında mağlup! 09:26
Osimhen o maçta sahada olacağını söyledi! Osimhen o maçta sahada olacağını söyledi! 09:26
Daha Eski
Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı 09:12
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08