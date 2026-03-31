Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 35. haftasında 1 Nisan'da Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımına 92-82 mağlup oldu.

Bayern Münih ise 14 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, rakibini 88-73 mağlup etmişti.