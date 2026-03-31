Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak!

Ziraat Türkiye Kupası
Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlıyor. Türkiye, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde 24 milli sporcuyla kürsü mücadelesi verecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:49
Dünya Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası 1 Nisan'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde start alacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan Perşembe gününe kadar sürecek organizasyonda 24 milli sporcu, flöre, epe ve kılıç kategorilerinde kürsü mücadelesi verecek.

ŞAMPİYONADA, MÜCADELE EDECEK MİLLİ ESKRİMCİLER VE KATEGORİLERİ ŞÖYLE:

Yıldız erkek - flöre: Roberto Mattias Cazzani, Doruk Tosun, Ata Melik Boz

Genç erkek - flöre: Kıvanç Kırtay

Yıldız kadın - flöre: Ada Küfeciler

Yıldız-Genç kadın - flöre: Elvin Gülışık, Alara Atmaca

Yıldız erkek - epe: Mehmet Ilgar Ceviziçi, İskender Yiğit Tiftik, Onur Saraçoğlu

Genç erkek - epe: Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran

Yıldız kadın - epe: Zülal Can, Eda Ustabay

Yıldız genç kadın - epe: Yağmur Yurttaş

Genç kadın - epe: Nisan Dinçel, Nilahsen Erten

Yıldız erkek - kılıç: Arda Takka

Yıldız genç erkek - kılıç: Candeniz Berrak

Genç erkek - kılıç: Furkan Yaman, Enes Talha Kalender

Yıldız kadın - kılıç: Elif Çınar Koçak

Yıldız genç kadın - kılıç: Irmak Şenoğlu

Genç kadın - kılıç: Zehra Kerem

