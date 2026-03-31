Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife'ye konuk olacak!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1 Nisan'da İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
San Cristobal de La Laguna, Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek avantajı eline geçirmeyi hedefliyor.
Eşleşmede iki galibiyet alan ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.