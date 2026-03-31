NBA'de Thunder, sahasında Pistons'ı uzatmada yendi!

NBA'de tarihî gece yaşandı. LeBron James, Lakers'ın Wizards galibiyetiyle kariyerinde 1228. zaferine ulaşarak Kareem Abdul-Jabbar'ın rekoruna ortak oldu. Thunder ise 60 galibiyet barajını geçen ilk takım oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 10:19 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 10:20
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti. Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı. Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

LEBRON JAMES, ABDUL-JABBAR'I YAKALADI

Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 yendi. Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti.

Play-off'lar dahil kariyerinde 1.228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar'a ortak oldu. Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
