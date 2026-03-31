Ziraat Türkiye Kupası
Gana Milli Takım Teknik Direktörü Addo, Dünya Kupası'na 72 gün kala görevinden alındı!

Gana Milli Takım Teknik Direktörü Addo, Dünya Kupası'na 72 gün kala görevinden alındı!

2026 FIFA Dünya Kupası'na 72 gün kala Gana Futbol Federasyonu bir karar aldı. Teknik Direktör Otto Addo, Almanya ve Avusturya'ya alınan ağır yenilgilerin ardından görevden alındı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:14
Gana Milli Takım Teknik Direktörü Addo, Dünya Kupası'na 72 gün kala görevinden alındı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'nun görevden alındığı duyuruldu.

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Addo'nun ayrılışı, 30 Mart'ta hazırlık maçında Almanya'dan alınan 2-1'lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya'ya 5-1'lik mağlubiyetin ardından geldi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Gana, L Grubu'nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

