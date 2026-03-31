Trabzonspor'un Faslı oyuncusu Benjamin Bouchouari, kendini göstermek istiyor!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, kariyerinde ilk kez yaşadığı sakatlık sürecini ve Fatih Tekke'nin kendisine olan güvenini anlattı. Bordo-mavili formayı tercih nedenlerini ve hedeflerini açıklayan genç futbolcu, taraftarlara mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 12:09
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, kariyeri boyunca ilk kez sakatlık yaşadığını ve bunun kendisi için yeni ve zor bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bouchouari, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajında, nasıl bir oyuncu olduğuna ilişkin, "Sanırım en belirgin özelliğim oyun tarzım. Dönüşlerim, hızım ve oyun görüşüm. Bunları çok sık gördüğünüzü sanmıyorum. Saha içinde kesinlikle korkusuzum. Tarzımı özetlemek gerekirse cesur, hızlı ve zeki derdim." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine destek olduğunu dile getiren Faslı oyuncu, şunları ifade etti:

"Bir oyuncu için en kritik nokta teknik direktörünün güvenini kazanmaktır. Size inanan, potansiyelinizi gören bir hocanız olduğunda her şey çok daha kolaylaşır ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Fatih hocamın bana olan bu güveni için gerçekten minnettarım."

"TRABZON'DA OLMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Bouchouari, Trabzonspor'u tercih nedenini şöyle açıkladı:

"Beni en çok kulübün köklü tarihi ve bana sundukları proje etkiledi. Ayrıca, teknik direktörün bana olan güveni karar vermemi daha da çok kolaylaştırdı. Bu tercihi yaptığım için çok mutluyum. Trabzon'da olmaktan keyif alıyorum ve bunun sonu güzel biten bir serüven olmasını umuyorum. Bu arada Trabzon insanı ve taraftarlarımız her yerde, her ortamda çok pozitifler. Yüzlerine baktığınızda Trabzonspor'a olan aşklarını görebiliyorsunuz."

Yaşadığı sakatlıklara değinen Bouchouari, şu değerlendirmede bulundu:

"Kariyerim boyunca ilk kez sakatlık yaşadım, bu benim için yeni ve zor bir deneyimdi. Neyse ki etrafımda benimle çok iyi ilgilenen bir ekip vardı. Geri dönmek zaman alıyor, adım adım ilerliyoruz. Şimdi tek isteğim sahada gerçek Benjamin Bouchouari'yi göstermek, takımın önemli bir parçası olmak ve elimden gelen en iyi katkıyı sağlamak. Kişisel hedefim bu başarının bir parçası olmak."

"GOL VE ASİST KATKISI ÇOK ÖNEMLİ"

Bouchouari, maçtan önce kendisini zihinsel olarak hazırlamaya odaklandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Pozisyonları kafamda canlandırırım, neleri daha iyi yapabilirim, son bölgede nasıl karar vermeliyim diye düşünürüm. Ayrıca kendi maçlarımı tekrar izleyip hatalarımdan ders çıkarmaya ve bunları antrenmanlarda düzeltmeye çalışırım. Günümüz futbolunda gol ve asist katkısı çok önemli, bu yönümü geliştirmek için sürekli görselleştirme yapıyorum."

Küçük yaşlardan itibaren kendisine ilham veren çok oyuncu olduğunu belirten Bouchouari, şunları "Birçok oyuncu var ama birini seçecek olursam kesinlikle Messi derim. Elbette ki kendisi tüm genç oyuncular için bir idol ve herkes onun gibi olmak istiyor. Yaptıkları inanılmaz." ifadelerini kullandı.

