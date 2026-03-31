Yakın çevresine bizzat söyledi! Osimhen o maçta sahada olacak
Galatasaray'da Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızın son olarak o karşılaşmada sahalara geri döneceğini yakın çevresine bildirdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:26Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:28
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmişti. Okan Buruk'un öğrencileri ilk karşılaşmadan sahasında 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
Cimbom, skor avantajı ile rövanş maçı için İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Galatasaray'da rövanş karşılaşması istenildiği gibi geçmedi. Sarı-kırmızılılar rakibine 4-0'lık skorla kaybetti.
Bu mücadelede Cimbom'da büyük talihsizlikler de yaşandı. Takımın yıldız isimleri Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlandı.
Son olarak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, kısa süre önce ameliyat olurken taburcu olmak istemedi.
Yıldız futbolcu hastanede daha fazla kalıp doktorların yakın ilgisi ile süreci hızlandırmayı arzuladığını kulübün sağlık heyetine iletti.
Bu durum olumlu karşılanırken oyuncunun da bir an önce sahalara dönebilmek için gün saydığı öğrenildi.
1 ayı bulacak dönüş sürecinde sarı-kırmızılı camiada herkes Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda.
Sabah'ın haberine göre; kendisine kritik derbiyi hedef gören Nijeryalı golcü, yakın çevresine de o maçta sahada olacağını sık sık dile getiriyor.
DERBİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4 kez sahaya çıkarken 2 defa ağları havalandırdı.