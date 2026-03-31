Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Yakın çevresine bizzat söyledi! Osimhen o maçta sahada olacak

Galatasaray'da Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı yıldızın son olarak o karşılaşmada sahalara geri döneceğini yakın çevresine bildirdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:26 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 09:28
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşmişti. Okan Buruk'un öğrencileri ilk karşılaşmadan sahasında 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Cimbom, skor avantajı ile rövanş maçı için İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Galatasaray'da rövanş karşılaşması istenildiği gibi geçmedi. Sarı-kırmızılılar rakibine 4-0'lık skorla kaybetti.

Bu mücadelede Cimbom'da büyük talihsizlikler de yaşandı. Takımın yıldız isimleri Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlandı.

Son olarak Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, kısa süre önce ameliyat olurken taburcu olmak istemedi.

Yıldız futbolcu hastanede daha fazla kalıp doktorların yakın ilgisi ile süreci hızlandırmayı arzuladığını kulübün sağlık heyetine iletti.

Bu durum olumlu karşılanırken oyuncunun da bir an önce sahalara dönebilmek için gün saydığı öğrenildi.

1 ayı bulacak dönüş sürecinde sarı-kırmızılı camiada herkes Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda.

Sabah'ın haberine göre; kendisine kritik derbiyi hedef gören Nijeryalı golcü, yakın çevresine de o maçta sahada olacağını sık sık dile getiriyor.

DERBİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı 4 kez sahaya çıkarken 2 defa ağları havalandırdı.

Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyon: Mustafa Bozbey ve 54 şüpheli gözaltında
F.Bahçe'den Bissouma harekatı!
G.Saray'ın kasası dolacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı Sane'ye şok tepki! Milli maçta yuhalandı 09:12
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Daha Eski
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08