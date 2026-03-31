Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan orta saha harekatı! Atletico Madrid'in yıldızı...

Galatasaray'dan orta saha harekatı! Atletico Madrid'in yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, orta saha transferi için kolları sıvadı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen genç yıldızı istediğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 15:33
Lig ve kupada yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da sezonun bitmesine sayılı haftalar kala transfer çalışmalarına ağırlık verildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da mücadele etmek istediği Avrupa'nın bir numaralı kupasında daha üst turlara gitmek istiyor.

Transfer çalışmalarını bu hedefle sürdüren yönetim, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yıldız isimleri takıma kazandırarak adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da Renato Nhaga gibi gelecek vadeden isimleri de kadrosuna katmayı planlıyor.

Genç ve yetenekli oyuncu arayışını sürdüren Cimbom'dan flaş bir hamle geldi.

ORTA SAHAYA ALMADA

İspanyol basını, Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Thiago Almada ile ilgilendiğini yazdı.

JUVENTUS DA TALİP

Fichajes kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların yanı sıra Juventus'un da Arjantinli orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

25 MİLYON EURO İSTENİYOR

Atletico Madrid'in ise 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

Almada'nın yetenekli bir futbolcu olduğu ancak süre almaya ve özgüven kazanmaya ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Thiago Almada, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Arjantinli futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

