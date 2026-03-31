Haberler İtalya Serie A Napoli'de Lukaku krizi! Antrenmana neden katılmadığını açıkladı

Napoli’de Lukaku krizi! Antrenmana neden katılmadığını açıkladı

Napoli, Romelu Lukaku’nun antrenmana katılmadığını açıkladı. Belçikalı Romelu Lukaku'dan ise jet yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 15:42
Napoli'de Lukaku krizi! Antrenmana neden katılmadığını açıkladı

Napoli, yıldız golcüsü Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. İtalyan kulübü, Belçikalı futbolcunun antrenman çağrısına yanıt vermediğini duyurarak disiplin sürecinin başlatılabileceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Romelu Lukaku bugünkü antrenman çağrısına yanıt vermemiştir. Kulüp, gerekli disiplin yaptırımlarını ve oyuncunun takım içindeki durumunu değerlendirme hakkını saklı tutar." ifadeleri kullanıldı.

LUKAKU'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Öte yandan Lukaku, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada takımdan uzak kalmasının nedeninin sakatlık olduğunu belirtti. Deneyimli forvet, kalça bölgesinde iltihaplanma ve doku sorunları yaşadığını, tedavisini ise Belçika'da sürdürdüğünü ifade etti.

Yıldız oyuncu açıklamasında, "Kulübe asla sırtımı dönmem. En kısa sürede yüzde yüz hazır şekilde dönmek istiyorum." sözlerine yer verdi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Sezon boyunca sakatlık problemleri yaşayan Lukaku, bu süreçte Belçika Milli Takımı aday kadrosundan da çıkarılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Lukaku'nun Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

