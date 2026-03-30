Portekiz basını Galatasaray'ı duyurdu! Transferde rakip 2 dünya devi
İsmi uzun süredir transfer iddialarında Galatasaray ile anılan Bernardo Silva hakkında Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Silva'nın transferi için Avrupa'nın 2 dev kulübüyle yarış içerisinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 01:02
A Bola'nın haberine göre, Manchester City'nin yıldız isimlerinden Bernardo Silva sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine iletti.
Haberde ayrıca, Silva için Barcelona, Juventus ve Galatasaray'ın yarışa girdiği yazıldı.
Transfermarkt verilerine göre Bernardo Silva'nın 27 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen Bernardo Silva, 6 kez İngiltere Premier Lig, 5 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez FA CUP, 3 kez Community Shield, 1 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Manchester City formasını bu sezon şimdiye kadar 42 maçta giyen Portekizli futbolcu, takımına 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.
