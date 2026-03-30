Haberler Diğer Milli Takımlar 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Kosova'ya 3-1 mağlup oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Kosova'ya 3-1 mağlup oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur son maçında Kosova'ya 3-1 yenildi.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 22:39
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Kosova'ya 3-1 mağlup oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Kosova, 8. dakikada penaltıdan Rin Ahmeti ve 20. dakikada Lorik Mehmeti'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 51. dakikada Ozan Demirbağ'ın golüyle farkı 1'e indirirdi. Kosova ise 89. dakikada Leonit Gabrica'nın fileleri havalandırmasıyla maçtan 3-1 galip ayrıldı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Grubun diğer maçında Ermenistan, Cebelitarık'ı 9-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Kosova A Ligi'ne yükselirken, milli takım B Ligi'nde kaldı.

Ay-yıldızlılar, kasım ayında oynanacak 2027 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. turunda grup lideri olması durumunda Elit Tur oynamaya hak kazanacak.

G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
MSB İran'dan ateşlenen bir füzenin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama!
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı!
Son Dakika
VakıfBank play-off 1-4 etabında öne geçti VakıfBank play-off 1-4 etabında öne geçti 22:16
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 20:36
"İnşallah arzu ettiğimiz sonucu alacağız" "İnşallah arzu ettiğimiz sonucu alacağız" 20:20
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 20:16
Milliler Fadil Vokrri Stadı'nda yürüyüş yaptı Milliler Fadil Vokrri Stadı'nda yürüyüş yaptı 19:36
Trabzonspor derbi hazırlıklarına devam etti Trabzonspor derbi hazırlıklarına devam etti 18:53
Daha Eski
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 18:30
F.Bahçe Beko ayrılığı açıkladı! F.Bahçe Beko ayrılığı açıkladı! 18:25
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 18:10
A Milli Futbol Takımı Kosova'ya hareket etti! A Milli Futbol Takımı Kosova'ya hareket etti! 17:47
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 16:36
Tottenham'da De Zerbi gelişmesi! Tottenham'da De Zerbi gelişmesi! 16:33