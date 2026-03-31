CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kenan Yıldız: Dünya Kupası'nda iyi şeyler yapacağız!

Kenan Yıldız: Dünya Kupası'nda iyi şeyler yapacağız!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Mücadelenin ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 00:57
Kenan Yıldız: Dünya Kupası'nda iyi şeyler yapacağız!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Mücadelenin ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZ OLMASAYDI BURALARA KADAR GELEMEZDİK"

"Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız. Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu. Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yapay zekadan flaş analiz: Türkiye vs Messi!
Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik!
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum 00:44
"Ülkemizi gururlandırdık" "Ülkemizi gururlandırdık" 00:28
Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz 00:27
Kerem Aktürkoğlu: Milletimize armağan olsun Kerem Aktürkoğlu: Milletimize armağan olsun 00:19
Osman Aşkın Bak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı! Osman Aşkın Bak'tan A Milli Takım'a tebrik mesajı! 00:16
Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik! 00:13
Daha Eski
Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! “Kupayı alıp geleceğiz” Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı! “Kupayı alıp geleceğiz” 00:13
Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü Dünya Kupası'na gidiyoruz! İşte A Milli Takım'ın fikstürü 23:57
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! Bizim Çocuklar Dünya Kupası'nda! 23:42
Avantaj Beşiktaş’ın Avantaj Beşiktaş’ın 23:24
Kadıköy’de Orkun kozu Kadıköy’de Orkun kozu 23:24
Fenerbahçe mesaisi Fenerbahçe mesaisi 23:23