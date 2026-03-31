Kenan Yıldız: Dünya Kupası'nda iyi şeyler yapacağız!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Mücadelenin ardından Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZ OLMASAYDI BURALARA KADAR GELEMEZDİK"

"Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız. Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu. Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.