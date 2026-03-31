Yapay zekadan flaş analiz: Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda ne yapar?
A Milli Takım'ımız, play-off yarı finalinde Romanya'yı, finalde de Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası biletini aldı. Peki, Bizim Çocuklar turnuvada nasıl bir performans sergiler? İşte yapay zekanın Milli Takım için Dünya Kupası analizi...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 01:11
Türkiye, Romanya'nın ardından Kosova'yı da 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası biletini aldı. Tüm ülkeyi sevince boğan bu galibiyet, 24 senelik hasreti de sona erdirdi.
Şimdi, önümüzdeki yaz ABD, Meksika ve Kanada'da ortak bir şekilde düzenlenecek olan dev turnuvada Bizim Çocuklar'ın sergileyeceği performans merak konusu.
Milliler, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak ve ABD, Avustralya ve Paraguay'la mücadele edecek.
Peki, A Milli Takım grupta nasıl bir performans sergileyecek? Bizim Çocuklar, D Grubu'nda ne yapar, gruptan çıkar mı, ne kadar ilerler? İşte yapay zekadan A Milli Takım için Dünya Kupası değerlendirmesi...
BİZİM ÇOCUKLAR GRUPTA NE YAPAR?
Yapay zekanın hesaplamalarına göre A Milli Takım'ımız D Grubu'nda oynayacağı maçlarda şu sonuçları alacak:
Avustralya 1-1 Türkiye Türkiye 2-1 Paraguay Türkiye 1-1 ABD
Böylece, yapay zeka, Türkiye'nin D Grubu'nda oynayacağı maçlarda 2 beraberlik 1 de galibiyet alarak gruptan 2. olarak çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.
Yapay zeka ayrıca, yaptığı simülasyonların ardından Türkiye'nin gruptan çıkma şansını % 76 olarak hesapladı:
D Grubu lideri: % 24 D Grubu 2'ncisi: % 33 D Grubu 3'üncüsü: % 29 D Grubu sonuncusu: % 14
EN OLASI SENARYO
Millilerin D Grubu'nu yüksek ihtimalle 2. tamamlayacağı öngörüsünde bulunan yapay zekaya göre son 32 turundaki rakibimiz, C Grubu'nu lider tamamlayacağı düşünülen Arjantin olacak.
MESSI VS TÜRKİYE
Türkiye ile Arjantin'in son 32 turunda eşleşme ihtimalinde yapay zekanın Monte Carlo simülasyon hesaplamalarına göre Messi'li Arjantin'in şansı daha yüksek. İşte o maç için oranlar: