Vincenzo Montella: İnanılmaz gururluyum

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu final maçında A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde etti. Milli takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tarihi zaferin ardından konuştu.

"Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum. Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz. Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler."