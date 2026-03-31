Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz

Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz

A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde etti. Milli takımımızda Orkun Kökçü, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2026 Çarşamba 00:27
Orkun Kökçü: Biz bir aileyiz

A Milli Futbol Takımımız, Kosova'yı mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası finallerine katılım hakkı elde etti. Milli takımımızda Orkun Kökçü, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

"Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık. Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız. Çok mutluyuz. Başka bir açıklaması yok."

