CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımızın kasası dolacak! İşte Dünya Kupası katılım bedelleri

A Milli Takımımızın kasası dolacak! İşte Dünya Kupası katılım bedelleri

A Milli Takım, Kosova engelini 1-0'lık skorla aşarak 2026 Dünya Kupası biletini aldı. Turnuvaya katılımı garantileyen ay-yıldızlılar en az 10,5 milyon dolarlık gelir bekliyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 19:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 23:49
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 1-0 elerek Dünya Kupası'na katılmayı hak etti.Öte yandan Türkiye'nin turnuvaya katılmasıyla birlikte kazanacağı para ödülü de netleşti.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın para ödüllerini açıkladı.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar dağıtılacak. Bu miktar, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50 artış anlamına geliyor.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

2026 Dünya Kupası için belirlenen para ödülleri şu şekilde:

Şampiyon: 50 milyon dolar
İkinci: 33 milyon dolar
Üçüncü: 29 milyon dolar
Dördüncü: 27 milyon dolar
5-8'incilik: 19 milyon dolar
9-16'ncılık: 15 milyon dolar
17-32'ncilik: 11 milyon dolar
33-48'incilik: 9 milyon dolar

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

Turnuvaya katılan her takıma ayrıca 1,5 milyon dolar katılım payı verilecek.

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na katılırsa kasasına milyonlar girecek! İşte o rakam

Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte 10,5 milyon dolar ayak bastı parası kazanacak. A Milli Takım'ın turnuvadaki performansına göre elde edeceği toplam gelir ise aldığı derecelere bağlı olarak artacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran trafik kazası geçirdi!
G.Saray'dan orta saha harekatı! A. Madrid'in yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
