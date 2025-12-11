Balıkesir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti?

SON DAKİKA DEPREM | AFAD, 11 Aralık Perşembe sabahı saat 10.06'da Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, bölge halkı gün içinde art arda "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede deprem oldu?" ve "Balıkesir'deki depremin şiddeti kaç?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan resmi açıklamalarla depreme ilişkin ilk bilgiler netleşirken, vatandaşlar hem AFAD'ın hem de Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini yakından takip ediyor. İşte Balıkesir deprem verileri...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 11 Aralık Perşembe günü saat 10.06'da Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 6.97 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

KANDİLLİ DEPREM

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Balıkesir Sındırgı'da 11 Aralık Perşembe günü saat 10.06.'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıınn 14.7 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.