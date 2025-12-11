CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 25. son bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Eşref Rüya, 25. bölümüyle 10 Aralık Çarşamba günü ekrana geldi. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi'nin paylaştığı Eşref Rüya'nın son bölümünde Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da onu takip ettirmeye devam eder. Nisan, yeniden Eşref'in güvenini kazanmak için ne yapacaktır? Dizinin son bölüm konusu, tekrarını izleme linki ve tüm merak edilenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:08 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 10:09
Eşref Rüya 25. yeni bölümüyle seyirciler tarafından heyecanla takip edildi. Kanal D'nin yayımladığı 25. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref, Nisan'ın casus olmadığı bilgisini alsa da şüpheleri devam eder. Nisan, Eşref'in güvenini yeniden kazanabilecek midir? İşte Eşref Rüya 25. bölüm detayları ve tekrar izleme linki...

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU

Eşref'in hediye ettiği kolye, Nisan'da büyük bir paniğe yol açar. Eşref, Nisan'ın muhbir olmadığı bilgisini alsa da şüphelenmeye devam eder ve Nisan'ı takip etmeyi sürdürür. Nisan, Eşref'le aralarına giren bu ölümcül şüpheyi gidermenin yollarını ararken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Eşref Rüya son bölüm

Harun'a saldırdığı için cezaevine gönderilen Faruk, ekibi yepyeni bir zorluğa sokar. Tüm bunların üzerine Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokakları temizlemek için Kadir'in operasyonuna yıkıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

EŞREF RÜYA 25. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

