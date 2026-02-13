Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 13 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

SURVIVOR FRAGMAN | Survivor 2026'nın 13 Şubat tarihli yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yükselen tansiyon ve sert diyaloglar dikkat çekti. Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıkların büyümesi, yeni bölümde kritik kararların alınacağını gösteriyor. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde önemli gelişmeler yaşanması beklenirken, eleme adaylarının belirlenmesiyle heyecan zirveye çıkacak. Survivor yeni bölümüyle 13 Şubat akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Her hafta TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor yeni bölümü 13 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek.
13 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru İle 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım (Canlı)
12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım