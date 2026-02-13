CANLI SKOR ANA SAYFA
Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 13 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 13 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 13 Şubat Survivor var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı soruları gündeme geldi. Yayın akışına göre Survivor’ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.

13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Suvivor yeni bölüm fragmanı izle! 13 Şubat Survivor var mı, neler olacak?

SURVIVOR FRAGMAN | Survivor 2026'nın 13 Şubat tarihli yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yükselen tansiyon ve sert diyaloglar dikkat çekti. Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıkların büyümesi, yeni bölümde kritik kararların alınacağını gösteriyor. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyinde önemli gelişmeler yaşanması beklenirken, eleme adaylarının belirlenmesiyle heyecan zirveye çıkacak. Survivor yeni bölümüyle 13 Şubat akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor yeni bölümü 13 Şubat Cuma günü ekranlara gelecek.

13 ŞUBAT TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru İle 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım (Canlı)

12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (Canlı)

01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.30 Gel Konuşalım

