TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin Sosyal Konut kura çekimi ne zaman?

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusuna çevrildi. Her ilde ayrı ayrı gerçekleştirilecek kura çekimleri ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra hem TOKİ'nin resmi sayfasında hem de e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında kendilerine çıkıp çıkmadığını kura sonuç sorgulama ekranı ile öğrenebilecek. Proje kapsamında inşa edilecek sosyal konutlar, uygun ödeme planlarıyla dar ve orta gelirli vatandaşlara sunulacak. Peki, TOKİ 500 bin sosyal Konut Projesi kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2025 yılı için büyük ilgi gören TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kritik tarihler duyuruldu. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular 10-19 Aralık tarihleri arasında alınacak.

E-Devlet üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar için son tarih 18 Aralık, banka şubelerinden başvuru yapacaklar için ise 19 Aralık son gün olarak belirlendi. Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından TOKİ, il il toplam başvuru sayılarını ve kura süreçleriyle ilgili detaylı bilgilendirmeleri yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından milyonlarca kişinin beklediği TOKİ kura çekimi, planlamaya göre Aralık 2025 – Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura sonuçları, her ilde tamamlanan çekilişlerin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Projeye ilişkin en çok merak edilen konulardan biri olan konut teslimleri ise TOKİ'nin takvimine göre Mart 2027 itibarıyla yapılmaya başlanacak. Bu tarihler, projenin büyüklüğü ve inşaat sürecine bağlı olarak TOKİ tarafından güncellenebilir.

🏠 YÜZYILIN KONUT PROJESİ❗ 🏡 5️⃣0️⃣0️⃣ BİN SOSYAL KONUT ✨ BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR 🔢 e-Devlet başvuruları bütün vatandaşlarımıza açıldı. 🗓️ 8️⃣1️⃣ ilde inşa edilecek 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin konut için başvurular 1️⃣9️⃣ Aralık'a kadar devam edecek. 🔢 e-Devlet başvuruları ise 1️⃣8️⃣ Aralık'ta… pic.twitter.com/TQE0ZFOrMD — TOKİ (@Toki_Kurumsal) November 17, 2025

TOKİ KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ödeme koşulları, dar ve orta gelirli vatandaşların kolaylıkla ev sahibi olabilmesi için özel olarak düzenlendi.

Konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. İstanbul ve Anadolu illeri için fiyatlandırma ve taksit tutarları farklılık gösteriyor.

İstanbul İçin TOKİ Ödeme Planı

1+1 Daire – 55 m²

Başlangıç Taksiti: 7.313 TL

Satış Fiyatı: 1.950.000 TL

2+1 Daire – 65 m²

Başlangıç Taksiti: 9.188 TL

Satış Fiyatı: 2.450.000 TL

2+1 Daire – 80 m²

Başlangıç Taksiti: 11.063 TL

Satış Fiyatı: 2.950.000 TL

Anadolu İlleri İçin TOKİ Ödeme Planı

1+1 Daire – 55 m²

Başlangıç Taksiti: 6.750 TL

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

2+1 Daire – 65 m²

Başlangıç Taksiti: 8.250 TL

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

2+1 Daire – 80 m²

Başlangıç Taksiti: 9.038 TL

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından başvuru sahiplerinin bilgileri kontrol edilecek ve uygunluk değerlendirmeleri yapılacak. Daha sonra kura takvimi açıklanarak şehir şehir çekiliş tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşme imzalama sürecine geçecek ve ödeme planı bu aşamada netleşecek.

Bu dev sosyal konut projesinin, Türkiye genelinde hem kira yükünü azaltması hem de dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli ödeme seçenekleriyle konut sahibi olma imkânı sunması hedefleniyor.