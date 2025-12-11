Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Calciomercato.it'de yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin transferdeki hedefi Pio Esposito'ydu. Ancak Kanarya'nın, Inter ile görüşmelere başlama şansının bile olmadığı kaydedildi. Haberde İtalyan devinin, 20 yaşındaki forveti hem bugünün hem de geleceğin kilit oyuncusu olarak gördüğü ve göndermeyi düşünmediği aktarıldı.