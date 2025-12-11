CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine az bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin santrfor mevkisine tavkiye yapmak istediği bilinirken İtalyan basını Fenerbahçe'nin gündemine aldığı 3 ismi duyurdu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 19:58
Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Fenerbahçe'de golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Calciomercato.it'de yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin transferdeki hedefi Pio Esposito'ydu. Ancak Kanarya'nın, Inter ile görüşmelere başlama şansının bile olmadığı kaydedildi. Haberde İtalyan devinin, 20 yaşındaki forveti hem bugünün hem de geleceğin kilit oyuncusu olarak gördüğü ve göndermeyi düşünmediği aktarıldı.

Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Roma forması giyen Artem Dovbyk ve Atalanta'da boy gösteren Gianluca Scamacca'yı da listesine eklediği ifade edildi.

Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Bu isimlerin Domenico Tedesco'nun hücum hattını güçlendirmek için aradığı özellikte futbolcular olduğu bildirildi.

Fenerbahçe santrfor bölgesi için A,B ve C planlarını yaptı!

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin listesinde yer alan 3 futbolcudan Artem Dovbyk'in daha kolay bir hedef olduğu ve Roma'nın makul bir teklif gelmesi durumunda Ukraynalı santrforu gönderebileceği yazıldı.

Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması!
Fenerbahçe’den ayrılan yıldız kriz çıkardı! “Çok kızgınım, oynamak istemedi”
CANLI | Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı?
