Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

SK Brann'ın temsil ettiği Bergen şehrinde yayın hayatını sürdüren ve ülkenin saygın gazetelerinden biri olan Bergens Tidende'nin futbol haberlerinden sorumlu başmuhabiri Anders Pamer, fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin sorularını yanıtladı. İşte o cevaplar ve maç öncesi yapılan dikkat çeken değerlendirmeler...