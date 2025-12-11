CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, SK Brann'a konuk oluyor. Kritik mücadele öncesi Norveç basını, maça dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fotomaç'a özel açıklamalarda bulunan Bergens Tidende'nin futbol haberlerinden sorumlu başmuhabiri, sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayan o isme dikkat çekerek bunun ev sahibi ekip için büyük bir şans olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 15:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç'in Bergen şehrinde yer alan Brann Stadyumu'nda 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'da başlayacak olan mücadelede SK Brann ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda galibiyet alarak ilk 8 hedefini diri tutmayı hedefliyor.

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

SK Brann'ın temsil ettiği Bergen şehrinde yayın hayatını sürdüren ve ülkenin saygın gazetelerinden biri olan Bergens Tidende'nin futbol haberlerinden sorumlu başmuhabiri Anders Pamer, fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin sorularını yanıtladı. İşte o cevaplar ve maç öncesi yapılan dikkat çeken değerlendirmeler...

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"BRANN İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

(F.Bahçe'yi deplasmanda ne gibi zorluklar bekliyor?)

"Fenerbahçe iki takım arasında daha iyi olanı. Ama saha kötü. Yağmur ve biraz kar yağışı oldu. Brann oyuncuları bu zemine alışkın. Fenerbahçe oyuncuları ise bu sahada antrenman bile yapmadı. Bu Brann için büyük bir şans."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"DURAN TOPLARA DİKKAT ETMELİLER"

(Brann'da kimin skor üretmesini bekliyorsunuz?)

Brann en iyi forvetini, Aune Heggebo'yu, bu yaz sattı. Takımdaki en iyi golcü Saevar Magnusson ise sakat. Bu yüzden bence Fenerbahçe duran toplarda dikkatli olmalı ve orta saha oyuncularının penetrelerine dikkat etmeli."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"KADRODAN ÇIKARILMASINA SEVİNDİK"

(Brann'da F.Bahçe'nin hangi oyuncusu için özel olarak önlem alınacak?)

"Asensio'nun kadrodan çıkarılmasına sevindik. Brann'ın menajeri, bu gelişmenin çalışılan taktiksel planları yarıya indirdiğini söyledi! Ancak Fenerbahçe'nin hala çok kaliteli oyuncuları var."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ ATMOSFERİNE SAHİP"

(F.Bahçe'nin Brann Stadyumu'nda ekstra bir baskı hissedeceğini düşünüyor musunuz?)

"Türkiye dünyanın en iyi atmosferine sahip! Ama Brann taraftarları da İskandinavya'nın en fanatik taraftarları. Harika olacak!"

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"NORMALDE FAVORİ F.BAHÇE OLURDU AMA..."

(Maçın favorisi sizce kim? Skor tahmininiz nedir?)

"Fenerbahçe'nin birçok sakat oyuncusu var. Brann'ın oyuncuları son düdüğe kadar koşabilecek oyuncular. Normalde Fenerbahçe favori olurdu ama bence maç 1-1'lik eşitlik ile bitecek."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"F.BAHÇE'Yİ ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞACAKLAR"

(Bu maçın her iki takım için de çok önemli olduğu göz önüne alındığında, SK Brann'ın biraz temkinli oynamasını bekliyor musunuz?)

"Hayır, tam tersi. Ev sahibi avantajına sahipler. Fenerbahçe'yi şaşırtmaya çalışacaklar."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"SÖRLOTH TRABZONSPOR'DA OYNADIĞINDA..."

(Türk futbolu veya Avrupa'da oynayan Türk futbolcular Norveç'te takip ediliyor mu?)

"Bu döneme göre değişiyor. Sörloth Trabzonspor'da oynadığında makaleler çıkmıştı. Ama iki ülke arasında çok büyük bir fark var. Burada yaşayan Türkler veya Orta Doğu kökenli insanlar dışında, Türk futbolu Norveç'te çok yaygın değil."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

JOSHUA KING YORUMU

(F.Bahçe'de forma giyen tek Norveçli oyuncu olarak Joshua King'in performansını ve buradaki macerasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Transferi Norveç'te ilgi gördü mü?)

"King Norveç'te hiç oynamadı. Milli takımımızı temsil ettiği dönemde takım iyi durumda değildi. Artık emekliliğe doğru gidiyor. Fenerbahçe'de büyük bir etki yaratmadığından eminim."

Brann-Fenerbahçe maçı öncesi Norveç basını: Kadrodan çıkarılmasına sevindik

"F.BAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

(Maç hakkında başka yorumlarınız var mı?)

"Akşamki maç bizim için büyük bir olay. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunu herkes biliyor. Ama umarım, tüm sakatlıklarla birlikte, bir sürpriz yaşanabilir."

