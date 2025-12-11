CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Freiburg-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Freiburg ile Salzburg karşı karşıya gelecek. Turnuvanın formda takımlarından biri olmayı başaran Alman temsilcisi, evinde oynayacağı maçta puanını 14'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan üst sıralara yükselmeyi amaçlayan Avusturya ekibi ise 3 puanla 29. sırada yer alıyor. Peki, Freiburg-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Freiburg-Salzburg maçı canlı yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 13:10
Freiburg-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Freiburg-Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, gözler Almanya'da oynanacak Freiburg-Salzburg mücadelesine çevriliyor. Turnuvanın en istikrarlı ekiplerinden biri haline gelen Freiburg, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu kritik maçta puanını 14'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Öte yandan, zorlu deplasman sınavında hata yapmadan üst sıralara tırmanmak isteyen Salzburg, 3 puanla 29. sırada bulunmasına rağmen iddiasını sürdürmekte kararlı. Peki, Freiburg-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Freiburg-Salzburg maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

FREIBURG-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Europa-Park Stadyumu'nda oynanacak Freiburg-Salzburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar!
