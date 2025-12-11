Freiburg-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Freiburg-Salzburg maçı canlı takip etmek için TIKLA!

Avrupa futbolunda önemli mücadelelerden biri olan Freiburg-Salzburg maçı için nefesler tutuldu. Taraftarlar özellikle "Maç ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına odaklanmış durumda. Freiburg ile Salzburg arasındaki bu zorlu karşılaşma, belirlenen yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekrana getirilecek. Maçı internet üzerinden veya TV ekranından takip etmek isteyen sporseverler, Freiburg-Salzburg maçı nasıl izlenir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Yayın detayları, maçın başlangıç saati ve platform bilgisi açıklandıktan sonra resmi kaynaklardan paylaşılacak. İşte maç günü öncesi tüm bilgiler…

FREIBURG-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

Freiburg-Salzburg maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak.

FREIBURG-SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Freiburg-Salzburg maçı, saat 23:00'te başlayacak.

FREIBURG - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Freiburg ve Salzburg'un, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Freiburg'da, Europa-Park Stadion Stadyumu'nda oynanacak.

FREIBURG-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Freiburg-FC Salzburg maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Freiburg muhtemel ilk 11'i: Atubolu, Gunter, Lienhart, Ginter, Kubler, Manzambi, Eggestein, Grifo Suzuki, Beste, Holer

Red Bull Salzburg muhtemel ilk 11'i: Schlager, Kratzig, Schuster, Gadou, Lainer, Bidstrup, Diabate, Bischoff, Vertessen, Baidoo, Ratkov

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Freiburg, Perşembe akşamı Europa-Park Stadyumu'nda Red Bull Salzburg'u konuk ederek UEFA Avrupa Ligi serüvenini sürdürecek. Bundesliga temsilcisi, turnuvada henüz mağlubiyet yüzü görmeyen dört takımdan biri olarak dikkat çekerken, Avusturya ekibi ise bu sezonki ikinci Avrupa galibiyetini arayacak.

Turnuvada eleme turlarına kalmak için Freiburg'un önünde üç karşılaşma daha bulunuyor. Eğer ilk sekiz içinde yer almayı başarırlarsa, doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecekler. Mevcut tabloda Julian Schuster'ın ekibi bu hedefe oldukça yakın görünüyor; oynadıkları ilk beş maçtan toplam 11 puan çıkararak güçlü bir başlangıca imza attılar.

Freiburg, hafta sonunda formunu yeniden kazanmaya başlayan Heidenheim karşısında beklenmedik bir Bundesliga yenilgisi aldı. Takım, bu moral bozukluğunu unutturmak için Salzburg karşısında sahaya daha istekli çıkmayı hedefliyor. Öte yandan Red Bull Salzburg cephesinde işler pek yolunda gitmiyor; Avusturya temsilcisi son beş maçının dördünü kaybederek Avrupa Ligi'nden erken veda etme riskini artırdı.

Bu sezon Avrupa sahnesinde yalnızca bir galibiyet alabilen Salzburg'un önünde hâlâ üç maçlık bir telafi fırsatı olsa da işler onlar için zor görünüyor.

Freiburg'da en önemli soru işareti, hafta sonu Heidenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı Max Rosenfelder'in durumu. Ayrıca Jordy Makengo kas sakatlığı sebebiyle son dört maçta forma giyemedi. Hücum oyuncusu Eren Dinkçi de son haftalarda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor.

Salzburg tarafında da sakatlık problemi ciddi boyutta. Orta sahadan Takumu Kawamura diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor. Maurits Kjaergaard ise baldırındaki sorun nedeniyle son üç maçı kaçırdı. İsveçli savunmacı John Mellberg'in durumu da belirsiz; 19 yaşındaki futbolcu sezonun büyük bölümünü diz sakatlığı yüzünden kaçırdı ve Freiburg deplasmanında oynaması beklenmiyor.