Haberler Futbol Galatasaray-Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen için flaş karar!

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarının hakemleri açıklandı. Açıklanan listede Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede verdiği kararlar tartışma konusu haline gelen Mehmet Türkmen'e görev verilmedi. İşte detaylar...

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Özellikle Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik maçın hakeminin kim olacağı büyük merak konusuydu. Bu dev mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak.

Açıklanan listede geçen hafta Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-2'lik skorla kazandığı maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yer almaması dikkat çekti.

Mehmet Türkmen, Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan mücadelede verdiği kararlar nedeniyle tarafların ve her iki takım camiasının da tepkisini çekmişti.

