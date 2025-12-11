Panathinaikos-Viktroia Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürerken, Panathinaikos ile Viktoria Plzen arasında oynanacak mücadele büyük bir merakla bekleniyor. Teknik Direktör Rafael Benitez yönetiminde çıkışa geçmek isteyen Yunan ekibi, taraftarı önünde sahaya çıkacağı kritik karşılaşmada puanını 12'ye yükseltmeyi hedefliyor. Aynı puana sahip olan Viktoria Plzen ise deplasmandan moralsiz dönmek istemiyor. Çekya temsilcisi, ligdeki iddiasını korumak adına hatadan uzak, disiplinli bir oyun ortaya koymanın peşinde. Peki, Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Panathinaikos-Viktroia Plzen maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Panathinaikos: Kotsaris; Calabria, Palmer-Brown, Touba, Mladenovic; Siopis, Duricic; Zaroury, Bakasetas, Tete; Swiderski

Viktroia Plzen: Wiegele; Dweh, Jemelka, Doski; Souare, Cerv, Valenta, Memic; Vydra; Durosinmi, Adu