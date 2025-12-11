Celtic-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Celtic-Roma maçını takip etmek için tıklayın!

Celtic ile Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde eleme umutlarını artırmak için Perşembe akşamı Glasgow'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında "Celtic-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu bulunuyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, yayın saati ve platform bilgisini sorgularken, maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği de araştırılıyor. Avrupa Ligi'nde önemli bir virajı dönecek olan Celtic ve Roma, gruptaki konumlarını güçlendirmek için sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Celtic Glasgow-AS Roma maçını FOTOMAÇ.com'dan takip edebilirsiniz. Peki, Celtic-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CELTIC - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Celtic-Roma maçı, 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Celtic Glasgow-AS Roma maçını FOTOMAÇ.com'dan takip edebilirsiniz.

CELTIC - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic-Roma maçı, saat 23:00'te başlayacak.

CELTIC - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic ile Roma arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak. Celtic Glasgow-AS Roma maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CELTIC-ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Celtic ve Roma'nın, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Glasgow'da, Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak.

CELTIC - ROMA UEFA AVRUPA LİGİ MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA