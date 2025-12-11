CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 16:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanda topa sahip olma ile orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 12 Aralık günü yapacağı idmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri...
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
DİĞER
Fenerbahçe'de iş ciddiye bindi! Yıldız oyuncu için kritik zirve...
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! 15:30
Celtic-Roma maçı bilgileri! Celtic-Roma maçı bilgileri! 14:49
Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları Panathinaikos-Viktroia Plzen maçı detayları 14:28
TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! TFF'den Mehmet Türkmen için flaş karar! 13:24
Freiburg-Salzburg maçı bilgileri! Freiburg-Salzburg maçı bilgileri! 13:10
Freiburg-Salzburg maçı detayları Freiburg-Salzburg maçı detayları 13:10
Daha Eski
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 12:06
F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! F.Bahçe'de o isme Polonya'dan kanca! 12:00
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 11:50
F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri... F.Bahçe'de Sörloth zirvesi! Menajeri... 11:47
FCSB-Feyenoord maçı detayları FCSB-Feyenoord maçı detayları 11:24
Valencia-Anadolu Efes maçı bilgileri! Valencia-Anadolu Efes maçı bilgileri! 11:22